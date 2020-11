Kukiz: "Nie rozumiem histerii w jaką wpadł PSL"

Paweł Kukiz był gościem "Porannej rozmowy" na antenie radia RMF FM. Polityk Koalicji Polskiej i lider formacji nazwanej swoim nazwiskiem pytany był m.in. o spór w jaki wszedł z koalicjantem. Przypomnijmy, chodzi o weto polskiego rządu ws. powiązania budżetu UE z praworządnością. Polska i Węgry to dwa kraje, które nie chcą być dyscyplinowane przez Unię w sprawie sądownictwa. Co więcej, kraje te nie godzą się na to, aby od kształtu takich reform zależało wypłacanie pieniędzy z UE. Spór wybuchł w bardzo newralgicznym momencie, bowiem toczą się właśnie negocjacje w sprawie budżetu Unii na lata 2021-2027.