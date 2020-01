Paweł Juszczyszyn jednak pojedzie do Warszawy. Jest oficjalna zgoda Sądu Rejonowego w Olsztynie

Olsztyński sędzia miał pojechać do stolicy, aby zobaczyć listy poparcia KRS w Kancelarii Sejmu. Początkowo nie zgodził się na to prezes sądu Maciej Nawacki, ale teraz decyzję zmienił wiceprezes Krzysztof Krygielski.

