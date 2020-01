Sędzia Paweł Juszczyszyn nie pojedzie do Sejmu? "Nie będę płacił z publicznych pieniędzy za łamanie prawa"

Sędzia Paweł Juszczyszyn wybiera się do Warszawy, by zobaczyć listy KRS w Kancelarii Sejmu. To jednak nie podoba się prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie, który jak na razie nie wyraził zgody na ten wyjazd. "Nie będę płacił z publicznych pieniędzy za łamanie prawa" - oświadczył sędzia Maciej Nawacki na Twitterze.

Sędzia Paweł Juszczyszyn (Agencja Gazeta)

O sprawie jako pierwsza informuje "Gazeta Prawna", która opisuje interwencję Danuty Hryniewicz, prezes olsztyńskiego sądu okręgowego. Hryniewicz miała zwrócić się do prezesa Nawackiego, z prośbą o wystawienie polecenia wyjazdu służbowego "celem dokonania czynności procesowej polegającej na oględzinach list poparcia do KRS".

Warto zwrócić uwagę, że sam Nawacki jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz przewodniczącym Komisji do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości KRS. I wszystko wskazuje na to, że sędzia nie zmieni zdania ws. wyjazdu Juszczyszyna do Warszawy.

"Dla jasności. Nie będę płacił z publicznych pieniędzy za łamanie prawa. W procesie cywilnym sąd jest uprawniony do żądania od stron zaliczki na pokrycie kosztów czynności. Nie sądzę by strony były skłonne płacić za wycieczki do Kancelarii Sejmu" - napisał sędzia Maciej Nawacki na Twitterze.

Niedawno pojawił się komunikat Centrum Informacji Sejmu, z którego wynika, że sędzia Paweł Juszczyszyn zobaczy "jedynie załączniki związane z kandydaturami do KRS zgłoszonymi przez obywateli". "Rozwiązanie takie pozwala zadośćuczynić postanowieniu sądu przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, którymi Kancelaria Sejmu jest związana" - dodano.

