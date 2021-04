Paweł Jabłoński przeklął w programie na żywo. Stanowcza reakcja Michała Wypija

"Cały program opozycji polega na tym, żeby - przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć - j...ć PiS - powiedział na antenie Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Co na to wiceszef klubu PiS Michał Wypij (Porozumienie)? - Rozumiem, że emocje są gorące, dotyka często krytyka, w odczuciu niektórych członków rządu ta krytyka jest niesprawiedliwa, stąd być może ten upust emocjonalny, ale wydaje mi się, że my, konserwatyści, członkowie Zjednoczonej Prawicy, prawicowcy, powinniśmy być szczególnie wyczuleni - komentował w programie "Tłit". - Pan minister przeprosił - i słusznie. Do tego nie powinno dojść i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie dojdzie. Zwłaszcza my powinniśmy dbać o jakość języka w dyskursie publicznym. To był zdecydowany błąd, nie powinno do tego dojść - dodał Wypij.

Rozwiń