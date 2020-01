WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze warszawa + 3 lech kaczyńskiPaweł Adamowiczborys budka 1 godzinę temu Paweł Adamowicz z aleją w Warszawie. Borys Budka komentuje Rafał Trzaskowski zaproponował, by jedną z alei w Warszawie nazwać imieniem ś.p. Pawła Adamowicza, który nie był związany ze stolicą. W podobny... Rozwiń Nie ma pan trochę pretensji do Raf … Rozwiń Transkrypcja: Nie ma pan trochę pretensji do Rafała trzaskowskiego że śmierć Adamowicz Wykorzystuje polityk Już wiem że w Warszawie będzie Aleja jego imienia a przez tyle Lech Kaczyński nie Twojej ulicy Ani Przypomnę że zgodnie Prawem to samorząd O tym jak Ulica Jak na Skwer plac Autonomii Decyzja Jaka decyzja radnych Warszawy Przeanalizuj ZAiKS Ja byłem zawsze przeciwni Bez względu na to kto nie Police Nie Sejm To co robią rady Samorząd jak sama Powinien to the Samodzielne Jasne no ale z jednej strony trochę pan ucieka od odpowiedzialności To pan Ubiega się w tej chwili o bycie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej z której Bądź co bądź jest prezydent Ja rozumiem tą te starania Rafał Paweł Był wybitnym samorząd Zginął Tragiczny Zgiń Służby Zginął na scenie Wielki Dzięki również zginął w czasie służby z Jakoś samorząd Przez tyle lat nie zauważyłem Prezydent Rafał 3 Znam Pawła Jakie są nastroje w Warszawie i myślę że to jest odpowiedź na Nie ta propozycja na to by upamiętnić na rocznicę natomiast Nie przypominam sobie by w ostatnim czasie była jakaś inicjatywa Ponowna na oprócz oprócz zamiany nazw ulicy wbrew wbrew samorządowi Dom uczczenia pamięci Lecha Kaczyński Jeżeli pojawiłaby się w Warszawie inicjatyw Nie ale ile haka To ja Jako osoba z zewnątrz nie ingerował aby w to ale Z pewnością namawiał bym naszych radny gdyby zapytali mnie o zdanie żeby również w ten sposób Świętej pamięci prezydenta Czyli taka inicjatywa powinna się A czy to zawsze jest tak że tego typu Powinny płynąć od ludzi od mieszkańców i myślę że jeżeli taka inicjatywa się pojawi to radni Spokojnie o rozważą na to W tej chwili mówi Rocznicy śmierci Pawła Adamowicza który został zabity z nie na Zabij Podczas służby publicznej zabity w dniu w Nie Co roku ofiarował swoje serce i swoją pracę ludziom potrzebują I to jest swego rodzaju symbol ja mam nadzieję że Nie jeżeli dojdzie do upamiętnienia będzie Taki dobry znak że nie Zapomnijmy o ludziach Czy swoim życiem udowodnili że warto Żyć i pracować