Paweł Adamowicz miał ostatnią prośbę. Wzruszające wspomnienie jego asystenta

Moim i państwa gościem jestem michał wlazło były asystent Pawła Adamowicza obecnie 1 zł Współpracowników Aleksandra dulkiewicz czyli tam gdzie Michał Dziękuję ci że się otworzyłeś w ogóle z nami porozmawiać bo okazja do rozmowy Najmilsza ponieważ właśnie mija rok od śmierci i Pawła Adamowicza I tak coś się zastanawiam czy ty przeżyłeś już żałobę po Pawle adamowiczu Myślę że jestem w trakcie Tak i najcięższy Okres minął Ale chyba czas leczy rany jedna Ale trauma cały czas trwa Już nie już nie takim stopniu daj jak mówię ten czas najgorszy minął Am Dzięki kolegom z pracy koleżankom w rodzinie No wstaję na nogi Bocian Bo ciężko dlatego że Umarł twój szef z którym współpracował ś Codziennie praktycznie Zgadza się No widzieliśmy się 8:00 Prace rano Oj tak naprawdę każdy dzień był inny nie widzieliśmy o której wrócimy do domu Zazwyczaj to były godziny późno wieczorne Czasem w nocy Jeśli chodzi o Ten okres który minął Cały czas mam w nocy koszmary czy nie Już nie te koszmary się Zmieniły na wspomnienia bardziej pozytywne Jeśli chodzi o te koszmary to one się długo w twojej głowie pojawiały długo nie mogłaś zasnąć Po tej śmierci Najgorszy był pierwszy tydzień do pogrzebu Później już coraz rzadziej Najgorsze bo Najgorsze Śniła się reanimacja Najgorsze co pamiętam No właśnie przypomnijmy ty byłeś pod Z tego tragicznego zdarzenia byłaś razem na scenie z prezydentem zgadać jak to wyglądało Około 19:45 wyszliśmy na scenę Shazam jako ostatni Szef powiedział te słynne słowa że grałem gdzie dzisiaj dobrym Zaczęło się odliczanie od 10 do 0 Gdy wybiło 0 Zaczęły się pojawiać wybuchy pirotechniczne z prawej strony nadleciał Przyznaję I odepchnął szefa pierwsza myśl była taka że stał za blisko Tychy wybuchu Technicznych poparzył się czy coś Ale była taka chwila konsternacji Ten pan w ogóle za tobą chodzić wokół sceny Nagle zaczęli zbierać A ty nic chodziliśmy powoli No i poszłam do szefa to zauważyłem że Pojawia się krew więc pomyślałem że coś się poważnego stało Szalom za sceny krzyczałem pomocy karetka Minąłem się z ochroniarzem który złapał na pasku Pamiętasz Co dalej się z tobą wydarzyło Bo Wykonałeś jeszcze telefony Wykonałem dwa telefony do najbliższych współpracowników szefa powiedziałem że coś się stało Powiedzieli że mam się uspokoić na spokojnie A I zaczęło Przestałem czuć Ciało Uczę się go że trafiłeś do szpitala Mało tego podobno Ten sam oddziale co Stefan w Na tym samym Tak ja leżałem na sali obserwacji o Stefan Góra Żar W izolatce Jak chcesz fajna 13 stycznia 2019 To To twój najgorszy dzień w życiu Najgorszym dniem w życiu chyba był jednak pogrzeb Bo wtedy tak naprawdę doszło do mnie że no Stało się Czasu się nieco To cały dzień Zbierałeś wtedy z Pawłem adamowiczem pieniądze do puszki Wyglądał ten dzień to był dzień w sumie radość czy to był dzień WOŚP w Gdańsku jak zwykle się zaangażował WTO O godzinie 13:45 spotkaliśmy się pod domem rodzi Szafa Poszliśmy potem pod Neptuna No i tak podłączone zaczęliśmy całą kwestę Tak sobie ułożyliśmy plan że przyjdziemy od złotej bramy do Zielonej I z powrotem plan nie wypalił A ponieważ Było tyle ludzi że No przez dwie godziny przyszliśmy niecałe 250 m Ale udało się zebrać kwotę 5613 zł i 11 gr Więc to był rekord szefa bo zbierał około 2000 z tego co pamiętam Jego ostatnie słowa które wypowiedział do ciebie Czy nie O 18:00 byliśmy przed sądem na proteście I przed wejściem na scenę dał mi kartki które dostał pod sądu i powiedział że ma mu położyć na biurku I to były ostatnie słowa Co się stało z tymi kartami Położone Paweł Adamowicz już tych kartek nie zobaczył one leżały do samego końca Brakujeci Pawła Adamowicza Brakuje Brakuje jako takiego człowieka który Stąpam twardo po ziemi Takiego mentora Pomagał skazywać tą Drogę Co najlepiej Jaki był Paweł Adamowicz tak na co dzień był przede wszystkim wymagający Ale zawsze przychodzi uśmiech I nawet jak się denerwował Brzydko powiem czepiał to nie czepiał się po to żeby się Tylko żeby nam się lepiej pracowało I każdą Taką rozmowę ciężką końcu uśmiechem rok minęło ze śmierci Pawła Adamowicza Gdańsk się zmienił grajek Gdańsk jest trochę inny niż Wtedy gdy szef twój żył Myślę że jest bardziej Jest bardzo otwarty na ludzi jest bardziej wrażliwy Takie dwie cechy spostrzegłem między innymi Jak chodzimy po ulicy Z szefową Rzucają się na szyję między innymi szefowej Dziękuję jej że jest Dziękuję za Gdańsk jaki jest Myślisz że ta śmierć czegoś nas nauczył Chyba niestety Patrząc na to co się dzieje Pamiętasz z perspektywy to co dochodzi do urzędu Groźby do szefowej Hate jakiś elev internet Tego chyba aż tak dużo nie było za czasów szafa Paweł Adamowicz w tym roku nie będzie kwestował ale będzie kwestował Aleksandra dulkiewicz Odważysz się pójść na wośp-ie Kwest Będziemy razem tak A nie zniechęcił ś się w cudzysłowie do tego że Po takim jakby zdarzeniu które miało miejsce właśnie w zeszłym roku że to jest Nie miejsce dla ciebie Nie no ja od młodego zbierałem na WOŚP ponieważ Mało kto wie No dzięki weź pobliżu je Jak byłem mały ustrzelił mnie w wadę serca jak miałem 3 lata miałem operację No i dzięki sprzętowi Od WOŚP Uratowali mi życie To jeszcze na koniec chciałem się ciebie zapytać o Rocznica Która jest przed nami Dasz radę Nie siada Będę próbować A masz wystarczająco dużo siły żeby Przeżyć tą rocznicę Wydaje mi