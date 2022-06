Patryk Jaki zrobił "furorę" swoim ubiorem. Gorzki komentarz

Europoseł PiS Patryk Jaki wystąpił w poniedziałek w Parlamencie Europejskim. Przemówienie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Powód? Polityk pojawił się w instytucji w spodniach, które wyglądały na dresowe. Do zamieszania europoseł odniósł się na Twitterze, a następnie w programie "Newsroom" WP. - Jestem do tego typu dyskusji już przyzwyczajony. Ktoś wyciął zdjęcie w połowie i pokazał dres. Ja szybko pokazałem, że to żaden dres nie jest. Co więcej, wszystkie najważniejsze domy modowe na świecie, ludzie, którzy się znają, mają takie garnitury w tej chwili. Ale to dla dużej części polskiego świata dziennikarskiego nic nie zmienia, (...) bo to wpisuje się w nurt, który oni chcieliby wiedzieć, że Jaki, ludzie z prawicy, to głupi ludzie z blokowiska - komentował. - Państwa świat powinien się zastanowić, czy tak powinna wyglądać debata publiczna. Widać, niestety, że wielu dziennikarzy podnieca się "Sokiem z Buraka". Obserwuje, podaje dalej - dodał Jaki, zwracając się do prowadzącej program, Agnieszki Kopacz-Domańskiej.

Rozwiń