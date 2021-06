Patryk Jaki zapytany o Pawła Kukiza. Odpowiedź mogła zaskoczyć

Paweł Kukiz zawarł współpracę programową z PiS. Patryk Jaki, pytany to, czy w związku z tym faktem Solidarna Polska może czuć się zagrożona, odparł: - Solidarna Polska znajduje się w dużo lepszej kondycji, dlatego nie sądzę, że to są działania skierowane przeciwko nam. - Natomiast ja się zawsze cieszę, jeżeli nasz obóz poszerzany jest o osoby, które chciałyby realizować nasz program - dodał gość programu "Newsroom WP". Zapytany z kolei o to, czy ten krok nie jest wstępem do zepchnięcia na margines Porozumienia, odpowiedział, iż "ma nadzieję, że nie". - Bo mamy wiele problemów do rozwiązania i wrogów gdzie indziej, niż wewnątrz koalicji (Zjednoczonej Prawicy - red.) - dodał. Chwilę później wyjaśnił, że mówiąc "wrogów", miał na myśli "konkurentów". - Na nich powinniśmy się skoncentrować, na konkurentach, którzy koncentrują się wokół Platformy Obywatelskiej czy Hołowni. Generalnie chodzi o opozycję - podsumował Patryk Jaki.