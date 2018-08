Patryk Jaki przedstawi sztab wyborczy. Znamy nazwiska

Patryk Jaki w najbliższą niedzielę zaprezentuje swój sztab wyborczy - dowiedziała się Wirtualna Polska. W skład ścisłego kierownictwa wejdzie pięć osób. Poznaliśmy dwie z nich.

Burmistrz dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki oraz burmistrz dzielnicy Bemowo Michał Grodzki - to m.in. oni wejdą do ścisłego kierownictwa sztabu wyborczego kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Żaden z nich nie będzie jednak szefem sztabu. W niedzielę Patryk Jaki przedstawi również rzecznika swojej kampanii.

Jeden pracował u Komorowskiego, drugi współrządzi z PO

Michał Grodzki - rocznik 1979 - burmistrzem Bemowa jest od 2 lat. Został nim w konsekwencji zawiązania "koalicji technicznej" przez PO, PiS oraz lokalne stowarzyszenie, by odsunąć od władzy ekipę Jarosława Dąbrowskiego, byłego wieloletniego burmistrza dzielnicy. Do dziś Grodzki współrządzi na Bemowie z Platformą Obywatelską. - To jest zaleta, biorąc pod uwagę nasze próby dotarcia do elektoratu centrowego - tłumaczy Wirtualnej Polsce jeden ze sztabowców.