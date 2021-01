Patryk Jaki oskarża Rafała Trzaskowskiego. Zdecydowana odpowiedź

"Poznałbym inną dużą europejską stolicę, w której co chwilę pęka kluczowa infrastruktura i nieruchomości okradali na miliardową skalę. Kasa jest na palety i kozy, a w dużej części miasta dalej nie ma podstawowej kanalizacji. Europejskość, nowoczesność etc." - napisał o władzach Warszawy na Twitterze Patryk Jaki. Co na to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski? - Najwyraźniej Patryk Jaki kompletnie nie ma pojęcia, co się dzieje w innych miastach europejskich, co się dzieje w samej Warszawie. Sam atakuje rządzących, dlatego, że Veolia, niezależna spółka, która odpowiada za ciepłownictwo, jasno potwierdziła, że te ostatnie poważne problemy, np. na ul. Jagiellońskiej, są głównie związane z awarią w elektrociepłowni Żerań, za którą odpowiada spółka rządowa - ripostował Trzaskowski w programie "Tłit". - Słyszę również zastrzeżenia o to, że ta spółka została sprywatyzowana. Przypominam, że w 2012 r. bankiem, który nadzorował tę prywatyzację, kierował premier Morawiecki, który wtedy stwierdził, że nie ma żadnych przeciwwskazań do prywatyzacji - dodał prezydent stolicy.