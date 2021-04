Patryk Jaki o kandydacie Lewicy na RPO Piotrze Ikonowiczu. Nieoczywisty komentarz

- Piotr Ikonowicz kojarzy się ideologicznie ze skrajnie lewicowymi organizacjami, tak samo niestety jak pan Bodnar, ale jestem przekonany, że byłby dużo lepszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich niż Adam Bodnar, dużo bardziej obiektywnym - mówił o kandydacie Lewicy na to stanowisko europoseł PiS Patryk Jaki w programie "Tłit". - Jeśli chodzi o pomoc ludziom poszkodowanym przez reprywatyzację i w ogóle potrzebującym pomocy, jest osobą wyjątkowo wiarygodną. Jest to kandydat, który pod tym względem byłby warty uwagi - kontynuował Jaki. - Ale jest też druga część - marksistowska, która jest dla mnie bardzo ciężka - podkreślił europoseł PiS. Przypomnijmy, w czwartek podczas popołudniowej sesji Sejmu odbyło się głosowanie ws. wyboru kandydata na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie mieli do wyboru trzech kandydatów: Piotra Ikonowicza, Sławomira Patyrę i Bartłomieja Wróblewskiego. Dzięki głosom koalicji rządzącej wygrał ten ostatni.

