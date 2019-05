Patryk Jaki mówi o powrocie do Solidarnej Polski. "Mądrość etapu"

Wiceminister sprawiedliwości chwalił byłą premier Beatę Szydło. Na pytanie o znajomość jej języków, podał przykład Donalda Tuska, który w kilka miesięcy nadrobił zaległości. Polityk nawiązał również do spotkań Jarosława Kaczyńskiego z Julią Przyłębską.

Patryk Jaki nie wykluczył powrotu do Solidarnej Polski (PAP, Fot: Piotr Polak)

Patryk Jaki nie wykluczył swojego powrotu do Solidarnej Polski. Wiceminister z członkostwa w partii Zbigniewa Ziobry zrezygnował podczas kampanii do wyborów samorządowych. Decyzję ogłosił podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, z którym bezskutecznie konkurował w walce o prezydenturę Warszawy. Mimo przegranej pozostał bezpartyjny i dopiero teraz zapowiedział powrót. Pytany o decyzję tłumaczył to na antenie TVN24 "mądrością etapu".

Wiceminister sprawiedliwości był również pytany o Beatę Szydło, która tak jak on dostała się do Parlamentu Europejskiego. Byłej premier zarzuca się słabą znajomość języka angielskiego. Sama przyznała, że bardzo dobrze zna polski. Jaki porównał tę sytuację do szefa Rady Europejskiej. - Donald Tusk też nadrobił zaległości w kilka miesięcy - przypominał.

Polityk odniósł się również do spotkań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefową Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Prowadzący program Konrad Piasecki przypomniał, że wcześniej za takie wizyty u polityków PO krytykowany był jej poprzednik Andrzej Rzepliński. - Elita powinna się spotykać. To normalne. Jeśli nie rozmawiają na tematy prawnicze tylko prywatne, to nie widzę w tym nic złego. Proszę mi wybaczyć, ale niestety tego nie wiem - powiedział Jaki.

Nowo wybrany europoseł wskazał różnice pomiędzy przypadkami. - Profesor Rzepliński gościł w studio telewizyjnym i mówił na temat wyroku, który powinien zapaść za trzy dni. Nie można przedstawiać wyroku przez rozprawą - tłumaczył. Na sugestię, że obecna prezes TK robiła podobnie odpowiedział, że "jeżeli tak było, to jest to zła praktyka".

Źródło: TVN24

