Patrioty przylecą z USA? Gen. Skrzypczak o skutkach dla Rosji

USA planują wysłanie zestawów Patriot do Ukrainy. Gen. Waldemar Skrzypczak podkreślił, że system przede wszystkim ograniczy możliwości ataków rakietowych ze strony Rosji. - Patrioty będą mogły zestrzeliwać rakiety balistyczne wystrzeliwane z samolotów. Służą głównie do osłony aglomeracji miejskich i ważnych obiektów infrastruktury krytycznej: elektrowni, elektrociepłowni - mówił gość programu "Newsroom" WP. - Z pewnością nie dostaną tyle, ile by chcieli - dodał były dowódca wojsk lądowych, wyjaśniając, że chodzi o trzy do pięciu sztuk. Gen. Skrzypczak potwierdził, że systemy Patriot po wysłaniu do Ukrainy będą "gotowe natychmiast" do działania, a jego zdaniem szkolenia żołnierzy armii Kijowa już trwają. Jak wyjaśnił, Patrioty dla Ukrainy będą pozbawione danych i elementów dotyczących łączności NATO. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje związane z wojną w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.

Rozwiń