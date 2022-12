Pasterka 2022. O której godzinie rozpoczyna się wieczorna msza święta? To symboliczne nabożeństwo

Czy udział w pasterce zwalnia z mszy w Boże Narodzenie?

Wigilia, chociaż jest dniem uroczyście obchodzonym w Polsce, nie jest świętem. Oznacza to, że udział we mszy 24 grudnia nie jest nakazany. W Boże Narodzenie wierni mają obowiązek uczestniczyć w którejkolwiek mszy, sprawowanej tego dnia - dlatego udział w pasterce zdejmuje z katolików nakaz udania się do kościoła 25 grudnia. Przepisy prawa kanonicznego działają również w przypadku, gdy pasterka zacznie się przed północą. Zgodnie z kan. 1248 "nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego".