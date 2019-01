Paryż. Marsz "czerwonych szalików" przeciw przemocy "żółtych kamizelek"

Ponad 10 tysięcy osób liczył marsz przeciwko przemocy, który przeszedł ulicami Paryża. Uczestnicy, nazywający siebie "czerwonymi szalikami" manifestowali niechęć do skrajnych metod używanych przez "żółte kamizelki".

Do facebookowej grupy ruchu należy 21 tysięcy osób. Połowa z nich pojawiła się w niedzielę na ulicach Paryża. - Jesteśmy zmęczeni blokadami dróg. To źle wpływa na nasze interesy, nasze dzieci nie mogą dotrzeć do szkoły na czas - mówił rzecznik "czerwonych szalików" Alex Brun w rozmowie z francuskim RFI.