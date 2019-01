Ambasada RP w Paryżu ostrzega przed protestem. "Żółte kamizelki" znów wyjdą na ulice

To nie koniec burzliwych protestów we Francji. Ambasada RP w Paryżu wydała ostrzeżenie przed wydarzeniami, do których może dojść w sobotę. Na ten dzień "żółte kamizelki" zaplanowały ósmą falę manifestacji.

Demonstrujący we Francji wyszli na ulice w listopadzie 2018 r. (PAP/Abaca)

"Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji ostrzega, że w najbliższą sobotę 5 stycznia 2019 r. zapowiadane są kolejne protesty "żółtych kamizelek" we Francji. Możliwe utrudnienia na drogach i autostradach w całym kraju" - poinformowała na swojej stronie Ambasada RP w Paryżu.

Przedstawiciele francuskiej dyplomacji zalecają Polakom "odpowiednie zaplanowanie podróży, unikanie miejsc protestów i stosowanie się do poleceń władz miejscowych oraz śledzenie komunikatów i informacji w mediach". "W stolicy zalecamy unikanie okolic Hôtel de Ville, Trocadéro i Placu Republiki" - dodano.

Policja zatrzymała Erica Droueta, który na co dzień jest kierowcą samochodu ciężarowego, a po wybuchu protestów "żółtych kamizelek" występował w telewizji jako ich rzecznik.

Demonstrujący we Francji sprzeciwiają się m.in rosnącym cenom paliwa i coraz wyższym kosztom życia w kraju. Stawiają również postulaty polityczne, chcą m.in. usunięcia z urzędu prezydenta Emmanuela Macrona. Manifestacje mają bardzo burzliwy przebieg.

W wyniku wypadków w pobliżu organizowanych przez "żółte kamizelki" blokad dróg zginęło 10 osób. Od początków protestów rannych zostało 1,5 tys. demonstrujących, w tym 50 osób poważnie.