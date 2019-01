Francja: aresztowano jednego z liderów protestów "żółtych kamizelek"

We Francji aresztowano jednego z przywódców antyrządowych demonstracji "żółtych kamizelek". Zarzuca mu się zorganizowanie nielegalnego protestu.

Francja: kolejny proces jednego z przywódców "żółtych kamizelek"

Policja we Francji zatrzymała Erica Drouet'a, który na co dzień jest kierowcą samochodu ciężarowego, a po wybuchu protestów "żółtych kamizelek" występował w telewizji jako ich rzecznik. Do uczestnictwa w nielegalnej manifestacji wzywał na filmie wideo zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych – Facebook'u – informuje IAR.