"PiS ogłasza nasz koniec". Kowalski wysłał sygnał, w partii się gotuje

Przedstawiciele Suwerennej Polski wprost przyznają, że dołączenie do PiS i koniec ich szyldu jest nieunikniony. Mieli jednak nadzieję na większą podmiotowość i prowadzenie negocjacji. - Teraz to PiS ogłasza nasz koniec, a nie my dołączenie pod pretekstem odświeżenia wizerunku - mówi WP polityk Suwerennej Polski. - Teraz wszyscy jesteśmy w gorszej sytuacji negocjacyjnej, musimy przemyśleć, co dalej - dodaje nasz rozmówca.