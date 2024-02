Partia Ziobry ma problemy? Stosuje nielegalne praktyki

Zdaniem rzecznika Suwerennej Polski, Jacka Ozdoby, podobne uchybienia są nie tyle winą partii, co "absurdalnych przepisów", które za nielegalne uważają praktyki akceptowane w przypadku innych podmiotów niż partia polityczna. Rzecznik neguje ponadto opinię, że powodem przerejestrowania partii (wcześniej była to Solidarna Polska) było odrzucenie wcześniejszych sprawozdań finansowych. To bowiem mogłoby być przesłanką do odebrania partii subwencji budżetowej, gdyby Suwerenna Polska chciała samodzielnie iść do wyborów.