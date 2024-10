Zandberg ostro odpowiada Czarzastemu. "Nie będzie decydował"

W Partii Razem trwa dyskusja o tym, czy opuścić Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy i utworzyć samodzielne koło parlamentarne. Tymczasem w Lewicy narasta irytacja. W ubiegłym tygodniu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że politycy Partii Razem "muszą zdecydować czy są w koalicji, czy są przeciwko tej koalicji". - Mogę odpowiedzieć na to ultimatum tylko jednym zdaniem: o tym, co będzie robiła Partia Razem, zdecyduje Partia Razem, a nie Włodzimierz Czarzasty - oświadczył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Adrian Zandberg (Partia Razem). Podkreślił, że jego ugrupowanie przede wszystkim "ma obowiązek stać na straży programu", z którym szło do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. - Rok temu powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi w każdej chwili wejść do rządu pod warunkiem, że zostaną zagwarantowane wydatki na kluczowe dla Razem sprawy: na ochronę zdrowia, na naukę, badania i rozwój, na mieszkalnictwo i na budżetówkę - przypomniał. Według niego w zaproponowanym przez resort finansów projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano na te cele niewystarczające środki.