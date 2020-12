Parlament UE podważa wynegocjowany kompromis ws. budżetu. Mateusz Morawiecki i Victor Orban mają problem?

Budżet UE. Parlament Europejski nie odpuszcza w kwestii praworządności

Eurodeputowani zapowiadają, że zwrócą się do TSUE o rozpoznanie sprawy mechanizmu "pieniądze za praworządność" w trybie przyspieszonym.

Eurodeputowani podważają też wynegocjowane przez Polskę i Wery zapewnienie, że rozporządzenie dotyczące praworządności będzie stosowane jedynie do nowego unijnego budżetu . W rezolucji eurodeputowanych czytamy, że rozporządzenie "będzie musiało być stosowane do wszystkich zobowiązań i płatności".

Co może w tej sprawie zrobić europarlament? Może - jak przypomina rmf24.pl - odmówić zatwierdzenia budżetu. Będzie to oznaczać, że rachunki Komisji Europejskiej nie zostaną rozliczone do czasu wykonania zaleceń PE.