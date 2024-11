Paraliżują Warszawę. Trzaskowski zabrał głos

Podobne stanowisko zajmują stołeczni radni. Radny PiS Tomasz Herbich zaznaczył, że takie formy protestu powinny być eliminowane. - Jest to niedopuszczalne, aby w taki sposób, szkodliwy dla mieszkańców, realizować cele i to niezależnie od tego, jak oceniamy te cele. Takie formy protestu, które bezpośrednio uderzają w mieszkańców Warszawy powinny spotkać się z kategoryczną odpowiedzią - podkreślił Herbich.

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej, również wyraził swoje zaniepokojenie. - Ja bardzo krytycznie podchodzę do tych działań, które są podejmowane przez Ostatnie Pokolenie. Tym bardziej, że jeśli chodzi o prezydenta Trzaskowskiego i rządzącą w Warszawie Koalicję Obywatelską, to wykonywane jest mnóstwo działań proekologicznych i takich, które mają poprawić jakość życia mieszkańców, w szczególności walki ze smogiem. W związku z tym dziwi mnie to, że ci młodzi ludzie, w sposób szczególny, tak niepokoją mieszkańców Warszawy, uniemożliwiając im dojazd do pracy, czy też normalne funkcjonowanie i poruszanie się po stołecznych drogach - powiedział Potapowicz.