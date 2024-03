Ona też spotkała "misia". "Facet zaczął grzebać w futrze"

Komendant Trzaskoś zaznaczył, że problemem jest sama ustawa, która daje wolną rękę różnym kombinatorom. W efekcie, mimo że ich działalność może wydawać się niezgodna z prawem, to jednak jest to jedynie obejście przepisów, a nie ich łamanie. - Tacy przebierańcy i handlarze na Krupówkach pozostają bezkarni. Straż miejska bowiem nie ma uprawnień do zrobienia prowokacji, aby udowodnić im nielegalną działalność - powiedział PAP Trzaskoś.