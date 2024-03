"Wojna w całej Europie". Rosyjski generał ostrzega

Według szacunków litewskiego wywiadu, Rosja będzie miała wystarczające środki, aby prowadzić wojnę jeszcze przez co najmniej dwa lata. Pomagają jej w tym wysokie ceny surowców naturalnych oraz luki w zachodnich sankcjach. W raporcie zauważono, że Rosja "zreformowała i wzmocniła swoje wojsko i jest na dobrej drodze do rozszerzenia swoich zdolności wzdłuż granicy z NATO". W tym samym czasie Ukraina będzie się skupiać na "strategicznej obronie" i "budowaniu sił", by w 2025 roku podjąć próbę ponownej kontrofensywy.