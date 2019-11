Parafianie z Bełchatowa bronią księży po incydencie z hostią. "Wara!"

Nie gasną emocje po sytuacji, do której doszło w jednej z parafii w Bełchatowie. Ksiądz zadzwonił na policję, bo nastolatek schował do kieszeni hostię i nie chciał jej oddać. Parafianie są oburzeni krytyką, która spadła na ich duchownych.

- Gejów bronicie, ateistów bronicie, uchodźców bronicie, a jak się dzieje krzywda katolikom, to odwracacie kota ogonem. Wara od naszej wiary! - powiedziała w rozmowie z portalem lodz.wyborcza.pl jedna z parafianek kościoła w Bełchatowie.

Inna kobieta zaznaczyła, że matka chłopca nie miała pretensji do księdza. - Sama wysłała go do kościoła, czyli zgadza się z metodami wychowawczymi, które są tu stosowane. Odwalcie się od nas! Przez dzieciaka wylało się teraz na nas morze hejtu - zaznaczyła.