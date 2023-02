Papież ogłosił zaskakujący cel swojej wizyty. Nie wybrał Ukrainy

"Napięcie pomiędzy patriarchą Cyrylem a papieżem"

Dlaczego w obecnej sytuacji papież nie zdecydował się na wyjazd do Ukrainy? Arkadiusz Stempin podejrzewa, że "nie pozwala mu na to Sekretariat Stanu, czyli jego własne Ministerstwo Spraw Zagranicznych". - Sam Watykan pewnie nie jest w stanie zabezpieczyć tej wizyty od strony bezpieczeństwa, tak jak było to w przypadku wizyty Joe Bidena w Kijowie. Nie wiemy, jak wyglądała piramida zabezpieczenia wizyty od strony kontaktu z Moskwą. W momencie, kiedy istnieje napięcie pomiędzy patriarchą Cyrylem a papieżem, takiej możliwości Watykan nie ma - ocenia.