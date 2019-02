Papież Franciszek przyznaje: "Jest problem wykorzystywania zakonnic przez księży"

Papież Franciszek zrobił konferencję prasową na pokładzie samolotu w drodze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Rzymu. Przyznał, że istnieje problem wykorzystywania zakonnic przez księży. Zapewnił, że Kościół stara się ten problem rozwiązać.



W rozmowie z dziennikarzami Franciszek odniósł się do artykułu na temat nadużyć wobec zakonnic - donosi rmf24.pl za PAP. Pisał o tym niedawno kobiecy dodatek do watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano". Podano tam przypadki zmuszania sióstr do seksu, a potem do aborcji albo urodzenia dzieci.