Papież Franciszek o "katastrofie". Zaapelował o zmiany

Franciszek apeluje o zmianę obecnego systemu gospodarczego, który rujnuje godność ludzką i naturę. - Potrzebny jest nam dialog, który skutecznie odpowie tak na wołanie Ziemi, jak i ubogich - oświadczył papież.

Papież o górnictwie

Papież apelował, by "do maksimum ograniczyć wykorzystanie zasobów nieodnawialnych". Jego zdaniem pohamowanie konsumpcji i rozwój recyklingu są kluczowe dla godności ludzkiej i losu przyszłych pokoleń.

- To my sami jako pierwsi jesteśmy zainteresowani w przekazywaniu takiej planety, gdzie ludzkość, która przyjdzie po nas, mogłaby zamieszkać. To dramat dla nas samych, bo odwołuje się do sensu naszej obecności na tej ziemi - mówił papież nawiązując do fragmentów swojej ekologiczno-społecznej encykliki "Laudato si".