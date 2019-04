Kardynał Dziwisz stracił prawo głosu przy wyborze papieża

Kardynał Stanisław Dziwisz w sobotę skończył 80 lat. Przekroczenie tego wieku uniemożliwia mu głosowanie ws. ewentualnego wyboru następcy papieża Franciszka. W podobnej sytuacji znalazło się jeszcze pięciu purpuratów.

Jak podają watykaniści, konsystorz zostanie zwołany w sobotę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla, czyli 23 listopada. Będzie to szóste tego rodzaju spotkanie kardynałów w czasie pontyfikatu Franciszka. Na dotychczasowych pięciu papież wybrał do Kolegium Kardynalskiego w sumie 79 hierarchów. Wśród nich znalazł się jeden Polak - jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski.

Do grona kardynałów może niebawem dołączyć kolejny polski duchowny, prymas Polski abp Wojciech Polak, który znalazł się wśród kandydatów już podczas poprzedniego konsystorza. - Zwraca się uwagę na to, że stał się on w Polsce główną twarzą walki z pedofilią i może być to jego dużym atutem - mówi "Rzeczpospolitej" jeden z watykanistów. Ekspert dodaje jednak, że papież Franciszek uwielbia zaskakiwać i może postawić na hierarchę z drugiego bądź trzeciego szeregu.