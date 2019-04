Mocne słowa Benedykta XVI. Izrael nie będzie zadowolony

- Państwo Izrael nie może być uważane pod względem teologicznym za ziemię obiecaną. Samo w sobie jest bowiem państwem świeckim – uważa Benedykt XVI. Jego zdaniem, nie ma jedności między chrześcijaństwem a judaizmem.

Swoje przemyślenia Joseph Ratzinger zawarł w książce w liście do szwajcarskiego rabina Arie Foglera. Ukazał się on w książce biografa papieża, Elio Guerriero . Fragmenty listu cytuje portal pch24.pl

W liście do rabina Benedykt XVI zwraca uwagę, że dialog między chrześcijanami a judaizmem "nigdy nie doprowadzi do takiej samej interpretacji we współczesnych czasach”. Zdaniem duchownego, mesjanistyczne oczekiwanie Izraela, opierające się na postaci Dawida, pozostaje ważne, ale jego znacznie jest niepełne.