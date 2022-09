Papież abdykuje? Polski duchowny wyjaśnia

- Podziwiam jego silną wolę, że mimo przywiązania do wózka inwalidzkiego podejmuje swoje pielgrzymki do Kazachstanu, Afryki czy w inne miejsca i planuje następne - wyznał metropolita warszawski. Jak ocenił, "to świadczy, że papież ma wolę życia i pełnienia urzędu Piotra naszych czasów tak długo, jak długo Pan Bóg będzie chciał". Przypomniał, że "papież sam kilkukrotnie powtarzał, że kwestia rezygnacji to kwestia rozeznania, kiedy ewentualnie trzeba by to zrobić".