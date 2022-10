Kraj Putina "terrorystycznym"? Polski minister reaguje

Część krajów chce uznania Rosji za "państwo terrorystyczne". To efekt kolejnego, szerokiego ostrzału Kremla w cywilne cele w Ukrainie. Pytany o to, czy Polska mogłaby się zdecydować na ten krok, w programie "Tłit" minister Waldemar Buda odpowiedział "jestem absolutnie za". Polityk PiS podkreślał też, że Polska szykuje się na najgorsze scenariusze w kontekście działań Kremla. - Te jakiekolwiek hamulce i granice zostały zerwane. Może być bardzo niebezpiecznie. Jest jeszcze broń nuklearna. W rękach szaleńca wszystkie scenariusze należy brać pod uwagę. Polska bierze te scenariusze pod uwagę. To człowiek bez żadnych zahamowań. Jestem absolutnie za [Rosja jako państwo terrorysta]. Polska wielokrotnie udowodniła, że jest pierwsza do tego typu działań. To jest inicjatywa godna rozważenia - tłumaczył minister Buda.