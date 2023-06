Panika wśród Rosjan. Pułk "zdezerterował"

Zdaniem byłego dowódcy GROM gen. Romana Polki, izolacja półwyspu jest potencjalnym zadaniem dla Kijowa "na ten rok". Kolejne cele to całkowite wyparcie Rosjan z okupowanych terytoriów na południu, w Melitopolu i Mariupolu, co stanowiłoby przełom i miałoby podbudować ukraińskie morale. Dopiero potem możliwe byłoby uderzenie na Donbas, który jest "wyjątkowo trudnym terenem do prowadzenia operacji zaczepnych" - dodał.