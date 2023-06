NATO gotowe na czarny scenariusz w Ukrainie. Jest plan

Już w pierwszych godzinach po przerwaniu zapory prawie dziesięć miejscowości zostało zalanych, ale w strefie zagrożenia znalazło się w sumie 80. Mieszka tam ok. 16 tys. mieszkańców. Choć – jak poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal – do tej pory nie ma ofiar śmiertelnych, to przerwanie zapory pozbawi ludność bezpośredniego dostępu do wody pitnej.