"Będzie gorzej niż w Czarnobylu". Ostrzeżenia z Zaporoża

Reporterom brytyjskiej stacji Sky News udało się dotrzeć do pracowników największej w Europie elektrowni atomowej w Enerhodarze. Z ich relacji wynika, że Zaporoska Elektrownia Atomowa, po 15 miesiącach okupacji znajduje się w fatalnym stanie. Co więcej, Rosjanie - przygotowując się do ukraińskiej ofensywy - magazynują w niej broń i amunicję. Pracownicy obawiają się, że może dojść do katastrofy.