"Panika tutaj nie pomoże, trzeba działać". Ukraińcy w Poznaniu przyglądają się inwazji na swój kraj

Dziewczyna docenia drobne gesty solidarności w mediach społecznościowych, jednak przyznaje, że nie są one najważniejsze. - Jesteśmy wdzięczni za okazywaną solidarność. Dzisiaj kluczowe jest wspieranie fundacji, które niosą pomoc na Ukrainie. Zapewniają one wsparcie wojsku i szpitalom. Dzięki małej wpłacie można sprawić, że syn Ukrainy nie będzie wracał do domu w trumnie. Najistotniejsze jest jednak, żeby ludzie nie rozpowszechniali informacji o ruchach wojsk i by uważali, dokąd wpłacają pieniądze, bo w internecie mogą czaić się oszuści – przekonuje Liza.