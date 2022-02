Pociąg z Polski dla rannych i tysiące miejsc w szpitalach. Tak Polska będzie pomagać Ukrainie

Oczywiście oddzielną kwestią jest temat epidemii COVID-19 i możliwości testowych. Pojawiły się pomysły, by na przejściach granicznych zorganizować miejsca do testowania osób przyjeżdżających do Polski, ale - ze względu na spowolnienie epidemii w naszym kraju i możliwie duży napływ migrantów - nie będzie to plan realizowany. Mamy odpowiednie moce testowe na terenie całego kraju i to one będą wykorzystane.