Panika studentów. Studia tylko dla najbogatszych

- Ja naprawdę miałam obawy, że nie pójdę już na te studia - twierdzi studentka. Ostatecznie udało się znaleźć pokój za 1600 zł plus opłaty. To jednak nie przyniosło oczekiwanej ulgi, pojawił się strach, jak przeżyć. - Nie wiem, jak ja wyżyję, bo opłaty za mieszkanie zabiorą mi prawie połowę miesięcznej pensji. Do tego mam opłaty za szkołę, jedzenie, leki. Kiedy to wszystko podliczyłam, zaczęłam panikować. Poczułam, jakbym się zapadała - przyznała w rozmowie z portalem.