Zarzuty dla piromana. W tle seksafera z udziałem księży

Spalone drzwi zabytku i seksafera w tle

Pożar został zauważony w czwartek około godziny 22. Skierowane na miejsce zastępy straży szybko ugasiły płomienie, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się ognia. Potem do akcji wkroczyli policjanci, którzy zabezpieczyli dowody. Niedługo później mundurowi zatrzymali pijanego 38-latka (badanie wykazało 2 promile w jego organizmie). Mężczyzna przyznał się do podpalenia drzwi zabytkowej bazyliki i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury.