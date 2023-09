Skandal seksualny w parafii. Biskup pyta o "źródła ataku"

"To prawda, jesteśmy tylko kruchymi naczyniami, które z woli naszego Pana Jezusa Chrystusa niosą ludziom Skarb. Jeśli braknie naczyń, jak ten Skarb dotrze do ludzi? Jesteście nieocenieni, świat Was potrzebuje!" – napisał bp Kaszak zwracając się do księży.