Panika na Krymie. Rosjanie wyprzedają, co mogą

- Z powodu sankcji wiele osób straciło pracę, a ceny wszystkiego, zwłaszcza żywności, poszybowały w górę i nie ma zbyt dużego wyboru. Jeśli zarabiałeś 1000 dolarów miesięcznie przed lutym, teraz musisz mieć trzy razy tyle, by mieć ten sam poziom życia. To trudne, bo branża turystyczna umarła. Ci, którzy mieli nieruchomości letniskowe na własny użytek lub do wynajęcia, próbują się ich pozbyć, ale okoliczność do sprzedaży nie są sprzyjające - powiedział "Politico" anonimowy informator.