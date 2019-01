Panama: Papież Franciszek przybył na ŚDM 2019. Przedstawiamy czwartkowy plan wydarzeń podczas ŚDM Panama 2019

Panama – Papież Franciszek przybył do Panamy w środę około godziny 22:30 czasu polskiego. Już dziś spotka się z wiernymi podczas oficjalnej ceremonii powitania i pierwszej mszy podczas ŚDM.

Panama powitała papieża Franciszka na ŚDM

ŚDM Panama 2019 rozpoczęły się na dobre. W środę popołudniu (około 22:30 w Polsce) do Panamy przyleciał papież Franciszek. Jego przylot związany był z wielką euforią. Na trasie wiodącej z lotniska do nuncjatury apostolskiej, gdzie papież będzie nocował, witały go tysiące wiernych z całego świata. Już podczas przejazdu Franciszka nie obyło się bez zaskoczeń. Najpierw papież zamiast tradycyjnego papamobile wybrał zwykły samochód osobowy co wywołało falę zdumienia pośród zgromadzonych. Następnie pod nadjeżdżającą kolumnę papieską wbiegł wierny z Wenezueli.