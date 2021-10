"Paliwo po 6 zł." Prezydent skomentował swój wpis sprzed 9 lat

- Od 1 marca zdrożeje przejazd autostradą Katowice-Kraków. Super, do tego paliwo po 6 zł. Może czas przesiąść się na psie zaprzęgi? - pytał w 2012 roku we wpisie na Twitterze Andrzej Duda, komentując doniesienia jednego z portali internetowych. Po przeszło 9 latach, gdy ceny paliwa szybują, internauci przypomnieli Dudzie ten wpis. Prezydent odniósł się do swojej opinii sprzed lat.