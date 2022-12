Padnie rekord? Na 17 st. C może się nie skończyć

W Nowy Rok znów najcieplej będzie w województwach lubuskim i dolnośląskim, gdzie termometry pokazywać będą 16-17 st. C. Chłodniej w Małopolsce i na Podkarpaciu. Spodziewana temperatura w Zakopanem to 10 st. C, a w Rzeszowie 9 st. C. W pozostałych częściach kraju temperatura będzie się wahać miedzy 10 a 15 st. C.