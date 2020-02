Padło pytanie o wystąpienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Ona w ogóle przemawiała?"

Nowa Platforma. Jak tam wypadła Kidawa-Błońska? Było troszkę lepiej, czy było tak jak zwykle? A pani Małgorzata Kidawa-Błońska przemawiała w ogóle na tej konwencji? Nie, pół żartem pół serio oczywiście, bo ja uważam, że Borys Budka wypadł bardzo dobrze i dlatego tak przemówienie pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z całym szacunkiem, ale było jednak przykryte. Czyli skradł show kandydatce. Ja myślę, że tak. I też jako nowy przewodniczący jest dzisiaj najważniejszą - z całym podkreślam szacunkiem dla pani marszałek - postacią w Platformie Obywatelskiej. To on również weźmie, może nawet w większym stopniu, odpowiedzialność za wybory prezydenckie, aniżeli Małgorzata Kidawa-Błońska. Myślę, że ona ma jeszcze czas, żeby się rozkręcić. I teraz jest takie poczucie w Platformie - z tego co ja też słyszę, że niektórzy sugerują, że może ten przewodniczący zbyt często się ostatnio w mediach pojawia. I teraz należałoby jakby troszkę zrobić krok w tył, ustąpić miejsca pani marszałek.