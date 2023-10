Padło pytanie o TVP Info. "Wymaga zaorania"

Prowadzący program "Gra o głosy" na początku odnieśli się do Marszu Miliona Serc. Pytali o frekwencję. Ile osób było w Warszawie? - OKO Press podało, że był milion i że oni to szacują, jak poprzednie wydarzenia. Oni twierdzą, że był milion. Onet pisze 600-800 tys. Ja uważam, że to jest dyskusja bezprzedmiotowa. Był to na pewno największy marsz we współczesnej Polsce. Było mnóstwo ludzi - skomentowała Katarzyna Lubnauer.