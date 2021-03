Padło pytanie o Daniela Obajtka. Znany polityk PiS nie mógł ukryć emocji

- Sprawy Daniela Obajtka nie nazywałbym aferą, bo to jest sprawa, która została wyjaśniona. Pan Obajtek pokazał wszystkie swoje przychody i dochody. To, że zarabia dużo? Chciałbym, by wszyscy w Polsce tyle zarabiali - mówił w programie WP "Newsroom" senator Stanisław Karczewski. Były marszałek Senatu RP podkreślił przy tym, że prezes PKN Orlen wszystkie swoje inwestycje ulokował w Polsce. Pytany o odczucia Polaków wobec zarobków Daniela Obajtka, Karczewski odpowiedział wprost: "to są olbrzymie pieniądze". - Tyle zarabiają prezesi. Obajtek miał nie zarabiać? Tak, jak jest zarzut do mnie, że gdzieś tam zarobiłem 400 tys. złotych. No zarobiłem ciężką pracą, tak że pot się lał pod czapką chirurgiczną - zaznaczył polityk. Jak dodał, zadaniem Nowego Ładu Prawa i Sprawiedliwości jest m.in. podniesienie zarobków Polaków.

