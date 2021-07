Padło pytanie o Czarzastego, posłanka się zaśmiała. "Szaleństwa pana Włodka"

- To są szaleństwa pana Włodka - mówiła Joanna Senyszyn w programie "Newsroom WP". Posłanka była pytana o ostatnie przetasowania w Nowej Lewicy przeprowadzone przez Włodzimierza Czarzastego. Szef Nowej Lewicy zawiesił sobotę 17 lipca kilku członków zarządu partii. - To wszystko są działania nielegalne, bezprawne. My ich nie uznajemy, uważamy nadal, że moi koledzy są członkami partii, nie są zawieszeni - dodała Joanna Senyszyn. Posłanka zaśmiała się, podkreślając przy tym, że sama nie została zawieszona, a również stanęła w obronie swoich kolegów. - Trudno powiedzieć, jak Włodzimierz Czarzasty będzie się zachowywał, ponieważ stracił całkowicie kontrolę nad partią. Nie ma poparcia w żadnym statutowym gremium i zostało przy nim zaledwie 12 z 27 członków zarządu - podkreśliła Joanna Senyszyn.