Pacjent czekał 80 minut na karetkę. Trafił prosto na stół operacyjny

Ponad 80 minut czekał na przyjazd karetki jeden z mieszkańców Wrocławia. Okazało się, że doszło do pęknięcie tętniaka aorty brzusznej. Od razu trafił na stół operacyjny. Pogotowie nie ma sobie nic do zarzucenia, ale przyznaje, że czas oczekiwania zależy od liczby zgłoszeń.

Teść Tomasza De Wille we wtorek poczuł się bardzo źle. Jego żona natychmiast zadzwoniła po karetkę. Pogotowie nie przyjęło wezwania i kazało jej mężowi pójść do przychodni - informuje wroclaw.wyborcza.pl. Ponieważ nie mógł on chodzić, a nawet wstać, przerażona zadzwoniła do zięcia. Ten o godz. 15.50 wezwał karetkę. Nie przyjeżdżała, więc cztery razy dzwonił i dopytywał się, kiedy zostanie wysłany ambulans.