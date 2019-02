Zaginął 23-letni Michał Mateszew z Krakowa

Krakowska policja poszukuje 23-letniego Michała Mateszewa. Mężczyzna wyszedł z domu we wtorek i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Jak podaje policja, 23-letni Michał Mateszew wyszedł z domu przy ul. Czajek w Krakowie we wtorek 5 lutego około godz. 11.00. Pojechał w nieznanym kierunku samochodem marki Skoda Felicia koloru zielonego, o numerze rejestracyjnym KR 611FV. Do tej pory nie wrócił do domu, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.